Goch: Der neue Dorfkalender Asperden ist erschienen

Goch-Asperden Die neue Auflage des Asperdener Dorfkalenders für 2024 ist da. Das bietet er neben Veranstaltungen und Terminen für das neue Jahr.

Zirkus im Dorf. Oder besser: rund um die Schule. Das war ein Erlebnis für Klein und Groß. Doch damit nicht genug – denn in Asperden ist im vergangenen Jahr noch eine ganze Menge mehr passiert. Das und viele weitere Veranstaltungen, Feste sowie besondere Anlässe und Termine fürs neue Jahr bietet jetzt wieder der traditionelle Asperdener Dorfkalender, der Jahr für Jahr in ehrenamtlicher Arbeit vom Kalenderteam erstellt wird. Die Geschichten in dem 68 Seiten starken Büchlein drehen sich um Vergangenes wie auch Zukünftiges und zeigen auf, „wie lebendig unser Dorf ist“, sagt Hermann-Josef Titt vom Kalenderteam.

Löschgruppe Asperden mit Jubiläum in 2024

So feiert beispielsweise die Löschgruppe Asperden der Freiwilligen Feuerwehr Goch in 2024 ihr 90. Jahr seit Bestehen. Das Titelbild zeigt dementsprechend Fahrzeuge, mit denen die Feuerwehrkameraden zu ihren Einsätzen gefahren sind. Auf den nächsten Seiten folgen Vereine, Gruppen, die Kirche und viele andere. Nach Tagen und Monaten geordnet, stehen auf zwölf Seiten die Angebote der Aktiven in 2024.

Außerdem erzählt der Kalender von Eiserner Hochzeit, Diamanthochzeit und Goldhochzeit, der Restaurierung des Hofkreuzes in Nierswalde, vom Besuch der Asperdener Friedhöfe, von der Radtour der KAB ins Westfälische, der Sprengung des Geldautomaten der Volksbank und vielem mehr.

Wie immer für zwei Euro

Ilka Mohr von der Firma Kompliment und die Grafik- und Webdesignerin Janine Frake haben die vom Kalenderteam und den zahlreichen Schreibern zur Verfügung gestellten Unterlagen zu einem anschaulichen Heft zusammengestellt.

Auch in diesem Jahr besuchen Freiwillige die Asperdener Haushalte und bieten den Dorfkalender an. Nach den Feiertagen ist er beim Friseursalon „Ob kurz oder lang“, bei der Volksbank in Asperden und im Restaurant Zum Schwan erhältlich. Er kostet wie immer zwei Euro.

