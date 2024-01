Goch: Die Schulhymne der Gaesdonck wurde 20.000-mal geklickt

Goch 175 Jahre Internatsgymnasium Gaesdonck in Goch – dazu filmten die Schüler ein halbes Jahr lang. Ihr Video geht jetzt viral.

175 Jahre Gaesdonck – das Internatsgymnasium in Goch eröffnet sein Jubiläumsjahr mit einer neuen Schulhymne. Die wurde ein halbes Jahr lang als Film zusammengestellt. Für die Dreharbeiten dachte sich jede Klasse etwas Besonderes aus. Online gestellt, geht das Video jetzt viral.

Pünktlich zum Jahreswechsel hat das Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch sein Jubiläumsjahr mit der Veröffentlichung einer neuen Schulhymne begonnen. Vom Erfolg waren die Macher selbst überrascht: In der ersten Woche wurde das Video über 20.000-mal angeklickt. „Kopf – uns leitet der Verstand, Herz – einander zugewandt, charakterstark und engagiert – das ist Gaesdonck, das sind wir!“ so tönt es aus über 750 Kehlen. Anlässlich des 175-jährigen Geburtstags haben die Schülerinnen und Schüler eine neue Schulhymne und ein dazu passendes Video aufgenommen, mit dem sie den Gaesdoncker Campus, aber auch die Stimmung auf dem altehrwürdigen Gelände mit viel Spaß in Szene setzen.

„Jede Klasse hat sich ein Motiv überlegt, die entsprechende Passage in unserem Tonstudio eingesungen und dann im Video umgesetzt“, erklärt Musiklehrer Daniel Verhülsdonk, der gemeinsam mit seinem Kollegen Lars Poley die neue Hymne komponiert hat. Dieser war vor allem vom Engagement der Schüler begeistert: „Man kann in vielen Aufnahmen die Freude in den Augen sehen, hören und fühlen!“

Die neue Hymne ist der Auftakt zum Gaesdoncker Jubiläumsjahr. Vor 175 Jahren, im Jahre 1849, wurde die Internatsschule in dem früheren Augustinerchorherrenkloster gegründet. Seitdem hat das Haus viel erlebt und sich immer wieder gewandelt.

Stand in den Anfangsjahren im 19. Jahrhundert vor allem die Ausbildung junger Männer zum Priesterberuf im Vordergrund, ist die Gaesdonck heute eine weltoffene, sehr moderne Einrichtung für Jungen und Mädchen, die ihren Platz als Gymnasium am Niederrhein und deutschlandweit als Internatshaus gefunden hat. Die katholische Eigenprägung der Stiftung ist dabei immer noch spürbar, auch wenn man heute nicht mehr getauft sein muss, um einen Platz an der Gaesdonck zu bekommen und auch das Bistum Münster auf dem Gocher Campus nicht mehr so präsent ist wie in alten Tagen.

Direktor Markus Oberdörster freut sich auf das Jubiläumsjahr: „Wir werden feiern, das Jubiläum aber auch zum Anlass nehmen, uns in einer sich rasant verändernden Welt immer wieder zu fragen: Wo kommen wir her und wo wollen wir hin?“ So ist das Bildungsziel der Gaesdonck auch in der aktuellen Stiftungssatzung verankert. „Wir wollen junge Menschen befähigen und ermutigen, in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen“, zitiert der Direktor.

Dementsprechend wird das Jahr für die Gaesdoncker Schülerinnen und Schüler mit einer Projektwoche im Februar beginnen, in welcher diese sich mit den verschiedenen Facetten der Gaesdoncker Geschichte auseinandersetzen werden. Im Laufe des Jahres werden dann viele unterschiedliche Veranstaltungen folgen.

Unter anderem werden diverse Konzerte, das neue Musical, Sportfeste, ein Jubiläumsball, ein Familienfest und ein festlicher Empfang dazu einladen, die Gaesdonck zu erkunden und zu erleben. Das Video zur neuen Hymne liefert zu alledem einen Vorgeschmack. Zu finden ist es auf der Gaesdoncker Homepage und auf dem Gaesdoncker YouTube-Kanal.

