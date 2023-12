Goch: Diebe brachen in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus ein

Goch In einem Mehrfamilienhaus in Goch hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür auf. Was sie bei dem Einbruch erbeutet haben.

Im Zeitraum von Freitag, 22. Dezember 2023, 12:30 Uhr, und Samstag, 23. Dezember, 00:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Südring in Goch ein. Der oder die Täter beschädigten eine Wohnungstür, um in eine Wohnung zu gelangen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Kleve: In Kellen werden neue Baugrundstücke zum Verkauf angeboten

Uedem: Für die Tafel ist es immer schwieriger an Lebensmittel zu kommen

Kranenburg: Polizei warnt vor bewaffnetem Dieb auf der Flucht

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland