Goch: Doppelter Einbruch in der Straße Auf dem Wall

Goch Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich in der Straße Auf dem Wall in Goch. In diesen Gebäuden machten die unbekannten Täter Beute.

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Straße Auf dem Wall in Goch.

In der Zeit von Donnerstag, 11. Januar, 22 Uhr, bis Freitag, 12. Januar, 6.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Restaurant sowie in ein Gebäude, das sich im Umbau befindet, an der Straße Auf dem Wall ein.

Werkzeugmaschinen und Bargeld gestohlen

Die Unbekannten gelangten durch ein Rolltor vom Südring her auf die Baustelle, am Restaurant brachen die Täter die Verriegelung der Glaseingangstür auf. Von der Baustelle wurden Werkzeugmaschinen entwendet, aus dem Restaurant Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, wenden sich an die Kripo Goch unter Tel. 02823/1080.

