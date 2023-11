Goch: Einbrecher stehlen hochwertigen Rasenmäher

Goch Unbekannte haben in Goch eine Garage aufgebrochen. Und einen Rasenmäher gestohlen. Es war nicht ihre einzige Beute, so die Polizei.

In der Zeit von Dienstag, 28. November, um 19 Uhr, bis Mittwoch, 29. November, um 11 Uhr brachen unbekannte Täter die Tür zu einer Garage an der Hommersumer Straße in Goch auf. Sie entwendeten, nachdem sie auch in Schränken und Schubladen nach Diebesgut gesucht hatten, einen hochwertigen Rasenmäher, zwei Pedelecs sowie einen Anhänger der Marke Anssems mit dem Kennzeichen KLE-JC 182.

Polizei sucht Zeugen der Tat

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.

