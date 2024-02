In Goch wurde in eine Wohnung eingebrochen.

Einbruch Goch: Einbruch in Wohnung am Gerversweg - Tür aufgehebelt

Goch Am Gerversweg in Goch wurde eingebrochen. Die Täter hebelten die Haustür auf und stahlen mehrere Dinge. Das wurden entwendet.

Am Mittwoch, 7. Februar, wurde am Greversweg in Goch in eine Wohnung eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 5:30 Uhr und 5:40 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, hebelten die Hauseingangstür des Mehrparteienhauses auf und verschafften sich dann Zutritt zu einer Wohnung.

Das wurde gestohlen

Nach dem der oder die Täter die Tür ebenfalls aufgehebelt hatten, durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Armbanduhren sowie Münzen. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve unter 02821/50 40 entgegen.

