Goch: Ersatzampel an Westring-Kreuzung – das ist der Grund

Goch Am Westring in der Gocher Innenstadt ist eine Ersatzampel aufgestellt. Welche Arbeiten dort laufen und wann sie fertig sein sollen.

An der viel befahrenen Kreuzung von Westring, Adolf-Kolping-Straße und Gaesdoncker Straße in der Gocher Innenstadt wird derzeit die Elektronik der Ampelanlage erneut. Deshalb regelt aktuell eine Baustellenampel als Ersatz den Verkehr.

Induktionsschleifen für Radfahrende

Die Arbeiten sollen laut Angaben der Stadt Goch im Laufe des Donnerstags, 8. Februar, abgeschlossen sein. Zum einen wird die Steuerungstechnik der Ampel komplett ausgetauscht. Zum anderen werden auf den Radwegen Induktionsschleifen gelegt, um „bei der Signalschaltung auch die Radfahrenden zu berücksichtigen“, sagte Stadtsprecher Torsten Matenaers.

Es könne sein, dass sich die Schaltung der Ersatzampel teilweise von der eigentlichen Schaltung unterscheide, meinte er mit Blick auf eine Diskussion im Sozialen Netzwerk Facebook. Dort berichten Nutzer von Staus an der Kreuzung. Am Mittwochvormittag, 7. Februar, lief der Verkehr reibungslos. Und bereits am Donnerstag soll dann wieder die reguläre Ampel in Betrieb gehen.

