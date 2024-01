Goch: Fünf Verletze bei Wohnungsbrand in der Innenstadt

Goch In der Gocher Innenstadt brannte es am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus. Fünf Menschen verletzt. Das ist die Brandursache.

Bei einem Wohnungsbrand auf der Straße „Hinter der Mauer“ in der Gocher Innenstadt sind am Mittwoch in den frühen Morgenstunden insgesamt fünf Personen verletzt worden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses entzündete sich Tischdekoration an einer Kerze.

Zwei Kinder sind verletzt

Die gegen 3:30 Uhr alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch unter Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler löschten das Feuer rasch ab und lüfteten das Gebäude mittels Hochdrucklüfter. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst betreut und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

