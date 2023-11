Goch: Gaesdonck informiert Grundschüler und Quereinsteiger

Goch Das Gymnasium und Internat Gaesdonck in Goch lädt Grundschüler und Quereinsteiger zum Tag der offenen Tür

Das Bischöfliche Internatsgymnasium Gaesdonck lädt ein zum Tag der offenen Tür und zum Schnuppern für Internat- und Tagesinternat-Interessenten. Ein großer, parkähnlicher Campus, motivierte Lehrer und Pädagogen, Ein großer, parkähnlicher Campus, hoch motivierte Lehrer und Pädagogen, Schülerinnen und Schülern mit freundlichem Umgang miteinander, betont Direktor der Gaesdonck, Dr. Markus Oberdörster, prägen die Schule. Dazu technisch moderne Unterrichtsräume, die hauseigene Musikschule, Kunstateliers, eine Schwimmhalle, zwei Sporthallen, eine angegliederte Reithalle, eine Berghütte in der Schweiz und vieles mehr – das private, katholisch geprägte Internatsgymnasium Collegium Augustinianum Gaesdonck hat nicht nur eine ungewöhnliche Lage direkt an der niederländischen Grenze in Goch, in manchen Aspekten verbringen die Schülerinnen und Schülern dort auch eine besondere Schulzeit.

Schüler und Lehrer kennen sich. Moderner Unterricht in gut ausgestatteten Räumen. Foto: Gaesdonck Goch

Am Tag der offenen Tür am Samstag, den 2. Dezember, ist die Gaesdonck von 10 bis 14.30 Uhr für Besucher geöffnet. „Viele Klassen haben Aktivitäten vorbereitet und ein umfangreiches Programm zusammengestellt, mit dem die Schul- und Internatsgemeinschaft ihre Gaesdonck vorstellen möchte“, sagt Lehrerin Sophia Schlautmann. Sie gehört zum Vorbereitungsteam. Mit zahlreichen Angeboten sowie Führungen durch Schule und Internat sollen die Besucher aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, auf der Gaesdonck zu leben und zu lernen. Die Kinder können beispielsweise einen Mitmach-Unterricht der 5. Klasse erleben, neue Fächer von Latein bis Informatik kennenlernen, Skelette im 3D-Drucker herstellen, musikalisch oder künstlerisch kreativ werden sowie die vielfältigen Sportmöglichkeiten der Gaesdonck selbst ausprobieren, Sportschuhe mitbringen..

Schnuppertag fürs Tagesinternat am 6. Dezember

Für einen Besuch an der Gaesdonck gibt es drei Möglichkeiten: Prägend für die Einrichtung ist das Internat mit seiner bald 175-jährigen Tradition. Schülerinnen und Schüler aus der näheren Region können das Gymnasium aber auch im Tagesinternat oder als externe Schüler besuchen. Interessenten für das Tagesinternat bietet die Gaesdonck am darauffolgenden Mittwoch, 6. Dezember, von 16 bis 18 Uhr zusätzlich einen besonderen Schnuppertag an.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Was NRZ-Gewinnerin im Fünf-Sterne-Hotel besonders gefiel

Kleve: 21 Hakenkreuze auf der Fahrbahn des Europaradweges

Kreis Kleve: Ausbildung – Trauerfeiern und Beisetzungen leiten können

Niederrhein: Schneefall im Kreis Kleve? Das sagt ein Experte

Interessant ist ein Wechsel zur Gaesdonck nicht nur nach der Grundschule oder in der Mittelstufe, sondern auch für Schülerinnen und Schüler, die etwa die Realschule mit einem guten Mittleren Schulabschluss beenden und nun ihr Abitur ablegen möchten. Gerade in der Oberstufe macht die private Schule nämlich Angebote, die teils weit über den normalen gymnasialen Lehrplan hinausgehen. Bundesweit einmalig sind beispielsweise die Gaesdoncker Exzellenz-Kurse: Auf akademischem Proseminar-Niveau bieten sie bereits vor dem Abitur eine intensive Vorbereitung auf ein Studium oder eine Berufslaufbahn in den Bereichen Architektur, Design, Kunst, Ökonomie oder Medizin.

Schulbesuch im Externat ist ohnehin kostenfrei

Auf dem Gaesdoncker Campus treffen moderne Unterrichtsgebäude auf mittelalterliche Klosterarchitektur. Foto: Gaesdonck Goch

Dazu komme die angenehme, positive Lernatmosphäre auf dem Gaesdoncker Campus. Es sei wohl kein Zufall, dass die Schule seit Jahren überdurchschnittliche Abiturergebnisse erziele, meldet Schulleiterin Sabine Schleede-Schmalz. Dennoch: „Für eine Aufnahme an der Gaesdonck muss man kein Überflieger sein“, sagt sie. Die Gaesdonck sei auch keine private Elite-Schule für Besserverdienende, erklärt Direktor der Gaesdonck, Dr. Markus Oberdörster. Der Schulbesuch im Externat sei ohnehin kostenfrei und sowohl für die beiden Internatsbesuchsformen als auch für das Oberstufenexternat gebe es bei Bedarf entsprechende Stipendienmöglichkeiten. „Wenn wir zusammenpassen, finden wir auch einen Weg.“

Collegium Augustinianum Gaesdonck Tel. 02823 961-0 Bischöfliches Internatsgymnasium Fax 02823 961-100 Gaesdoncker Straße 220 in 47574 Goch, Mail poststelle@gaesdonck.de, www.gaesdonck.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland