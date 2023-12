Goch: Gemeinsames Adventssingen im Innenhof des Rathauses

Goch Beim beliebten Adventssingen kann jeder im Rathausinnenhof in Goch mitmachen. Wie man sich für den Projektchor anmelden kann.

Der Innenhof des Gocher Rathauses wird am Samstag, 16. Dezember, in besonders vorweihnachtliche Stimmung getaucht, denn die Kultourbühne Goch lädt für 17 Uhr zum gemeinsamen Adventssingen ein. Wer sich vor oder nach dem Schlendern über den Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsliedern und Kerzenlicht auf das Weihnachtsfest einstimmen möchte, der ist bei dieser Open-Air-Veranstaltung genau richtig.

Der eigens dafür zusammengestellte Projektchor verwandelt den in ein Lichtermeer von Kerzen eingetauchten Innenhof in einen wohlklingenden Ort mit besonderer Atmosphäre. Besucher dürfen sich außerdem auf verschiedene Gesangseinlagen der Sängerin Annette Regnitter freuen, die in Begleitung mit Carolin Krott am E-Piano und Roman Pankrath an der Gitarre die Besucher mit populären Winter- und Adventsliedern auf das Weihnachtsfest einstimmen werden.

Jeder kann hier mitsingen, mitsummen oder einfach nur zuhören. Die Besucher erhalten zudem Kerzen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Dank der Volksbank an der Niers werden diese kostenlos vor der Veranstaltung an jeden Besucher verteilt. Der Zutritt zur Veranstaltung ist kostenlos.

Projektchor probt zweimal

Begleitend zum Adventssingen möchte die Kultourbühne auch in diesem Jahr einen Projektchor zusammenstellen und lädt alle Gesangsinteressierten dazu ein, daran teilzunehmen. Die Proben finden an folgenden Terminen jeweils im Rathaus-Foyer, Markt 2, statt: Freitag, 15. Dezember von 17 bis 20.30 Uhr und Samstag, 16. Dezember, von 13 bis 16 Uhr. Während der Proben werden Musikstücke einstudiert, die beim Adventssingen gemeinsam gesungen werden.

Geboten wird den Teilnehmern das unvergessliche Erlebnis einer Chorgemeinschaft. Der Workshop bietet aber auch die Gelegenheit, die eigene Stimme gemeinsam mit anderen Musikbegeisterten zu schulen oder auszuprobieren. Die musikalische Leitung des Projektchors liegt in den bewährten Händen von Annette Regnitter. Willkommen ist jeder, ob Chormitglied, weniger geübte Sängerinnen und Sänger, oder einfach nur Interessierte, die Freude am gemeinsamen Gesang haben und Teil des Chores werden möchten. Mit dem Auftritt des Chores beim Adventssingen wird das Projekt zum Abschluss gebracht.





Die Teilnahme am Projektchor ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Für weitere Infos und Anmeldungen steht die Kultourbühne Goch (Telefon 02823 320-240, E-Mail: kultourbuehne@goch.de) zur Verfügung.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Bedburg-Hau: Weihnachtsmarkt Moyland bietet in NRW einmaliges Glühbier

Kleve: Im Tupper-Shop geht es nicht nur um Schüsseln

Kleve: Eröffnung verschoben – wann die Ringstraße fertig ist

Kreis Kleve: Zwangsversteigerungen – als nächstes kommt Wohnhaus in Kranenburg unter den Hammer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland