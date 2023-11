Goch: Handy einfach mitgenommen – Wer kennt die Täterin?

Goch Eine Unbekannte hatte in einem Supermarkt ein liegengelassenes Handy einfach mitgenommen. Die Polizei sucht die Täterin mit einem Foto.

Am Mittwoch, 21. Dezember, kam es durch eine unbekannte Täterin zu einer Unterschlagung. Ein Geschädigter legte in einem Supermarkt sein Handy in ein Regal und entfernte sich im Anschluss, ohne sein Handy mitzunehmen. Die unbekannte Täterin, welche in dem Geschäft videografiert wurde, nahm das Handy an sich und entfernte sich von der Örtlichkeit.

So sah die Täterin aus

Die Bilder der Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: polizei.nrw/fahndung/120241 . Die Täterin wird wie folgt beschrieben: weiblich; bekleidet mit schwarzem, langen Mantel mit Kapuze, grauer Pullover mit Aufschrift, schwarze Trainingshose mit seitlichen weißen Streifen und schwarze Schuhe. Ihre Haarfarbe

ist dunkelblond. Die Frau wird als „dick“ beschrieben. Dabei hatte die Gesuchte eine hellblaue Plastiktüte mit weißem Aufdruck.

Hier können sich Zeugen melden

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

