Goch: Kessel nimmt Dorfentwicklung selbst in die Hand

Goch-Kessel Das Projekt Dorfentwicklung Kessel 2030 ist mit acht Arbeitsgruppen gestartet. Das sind die Themen, die behandelt werden.

Gut 30 engagierte Kesselerinnen und Kesseler haben sich in acht Arbeitsgruppen zusammengefunden. Jetzt trafen sich an der Dorfentwicklung Interessierte, die sich in Zukunft aktiv einbringen wollen und in Arbeitsgruppen Ideen und Projekte entwickeln und umsetzen möchten. Ideen und Arbeitsgrundlage sind die Ergebnisse der gemeinsam mit der Hochschule Rhein-Waal erstellten Dorfbefragung im vergangenen Oktober. Auch werden die Anregungen aus der Präsentations- und Informationsveranstaltung Anfang Dezember im Haus am See einfließen.

„Wir sind froh, dass wir nach der Dorfbefragung den nächsten Schritt machen können, auch dank der aktiven Unterstützung vieler neuer Gesichter. Der Prozess der Dorfentwicklung in Kessel lebt. Etliche Ideen wurden bereits angerissen und warten jetzt darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Jugend-Treff, Senioren-Wohnen, offene Treffen für alle Altersgruppe sind nur einige Stichworte,“ so Norbert Wilder vom Verkehrs- und Heimatverein.

Das sind die acht Arbeitsgruppen

Die acht Arbeitsgruppen befassen sich mit den Themen Dorfladen, Mobilität/Verkehrsanbindung, Grundschule, Jugend-Treff, Wohn- und Lebensqualität, Nationalpark, Senioren-Wohnen/medizinische Versorgung sowie Klimaschutz. Jede Gruppe hat einen Sprecher. Sie bilden mit dem Vorstand des Verkehrs- und Heimatverein den Lenkungskreis Dorfentwicklung Kessel 2030.

„Selbstverständlich ist die am vergangenen Montag mit allen Interessenten vereinbarte Struktur nur der Auftakt für die weitere Herangehensweise. Schön wäre es, wenn sich weitere interessierte Kesselerinnen und Kesseler angesprochen fühlen und sich in einer der acht Arbeitsgruppen einbringen möchte. Das Ganze ist offen für weitere Mitstreiter und neue Ideen. Auch jüngere Kesseler Dorfbewohner können sich gerne einbringen,“ so Bernd Thönnesen, Vorsitzender des Verkehrs- und Heimatverein.

Weitere Bürger dürfen sich gerne einbringen

Interessenten können sich direkt an die Sprecher der Arbeitskreise, an den Vereinsvorsitzenden Bernd Thönnesen oder per Mail an norbert.wilder@t-online.de wenden. Auf www.spargeldorf-kessel.de sind die Arbeitskreise und Ansprechpartner aufgeführt.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Mehrere Tage wurden Abwässer in den Altrhein geleitet

Kleve: Ein Erfolg – Wiese vor dem Rathaus ist voller Insekten

Kreis Kleve: Grüne fordern Finanzhilfe für Kita-Träger

Kalkar/Emmerich: Hilla Heien aus Kehrum macht Schüler fit füt die Bütt

Wie wichtig die Eigeninitiativen aus dem Dorf heraus sind, hat auch das zuvor bei der Stadt Goch geführte Gespräch zur Dorfentwicklung von Kessel gezeigt. „In dem sehr angenehmen Gespräch mit dem Fachbereichsleiter Wolfgang Peiter und dem Stadtplaner Torsten Kauling wurden viele Themen wie die begrenzten Möglichkeiten zur Wohnflächen-Entwicklung, Baurechte für Entwicklungen in den bestehenden Siedlungsbereichen und die Notwendigkeit zur Verbesserung der Situation rund um den Seeweg besprochen. Auch der Nationalpark spielte eine Rolle. Wir sind dabei auf offene Ohren und die Bereitschaft gestoßen, dass wir uns in Zukunft in unregelmäßigen Abständen austauschen. Konkret hat man die Unterstützung bei anstehenden Genehmigungsverfahren für einen Dorfladen zugesichert“, so Bernd Thönnesen.

Dorfentwicklungskonzept für Kessel ist nicht zu erwarten

Dass die Stadt Goch jedoch ein ganzheitlich angelegtes Dorfentwicklungskonzept für Kessel auch unter Berücksichtigung weiterer Themen wie Freizeit, Erholung, Tourismus, Versorgungseinrichtungen und mehr angeht, sei derzeit nicht zu erwarten. „Umso wichtiger ist es, dass wir uns selbst Gedanken machen, wie Kessel sich in Zukunft entwickeln soll. Hier sind alle gefragt, je mehr mitmachen, umso besser,“ meint Norbert Wilder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland