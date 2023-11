Goch: Kolping Karneval Komitee startet den Kartenvorverkauf

Goch Das Kolping Karneval Komitee lädt zur Narretei. So kommt man an die Karten für Damensitzung, Kappensitzung und Kinderkarneval

Die närrische Karnevalssession beginnt. Das Kolping Karneval Komitee 1885 Goch startet somit auch in den Kartenvorverkauf für ihre beiden Sitzungen. Der Termin für die Damensitzung im eXcited ist der 20. Januar um 17:11 Uhr und für die Kappensitzung der 26. Januar um 19:11 Uhr ebenfalls im eXcited in Goch.

Die Karten können per Email unter karten@kolping-karneval-goch.de vorbestellt werden. Mit der Vorbestellung werden die Bankdaten mitgeteilt und nach Zahlungseingang die Reservierungsbestätigung übermittelt. Der Eintrittspreis liegt bei 15 Euro pro Karte.

Für den Großen Gocher Kinderkarneval am 6. Januar können die Karten an der Tageskasse für nur vier Euro pro Person direkt vor Ort an der Sporthalle des Gymnasiums erworben werden.

