Konzert Goch: Kurz vor Silvester wird am Hülmer Deich fetzig gerockt

Goch Im Dorfhaus Hülm in Goch treten am 29. Dezember drei Bands zum „Rock am Hülmer Deich“ auf. Das erwartet die Gäste vor Silvester.

In Goch-Hülm steigt kurz vor Jahresschluss am Freitag, 29. Dezember, die beliebte Veranstaltung Rock am Hülmer Deich im Dorfhaus Hülm-Helsum, Hülmer Straße 238. Mit dabei sind die Bands Grün, 6/45 a day und 21 fünf. Der Einlass ist um 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Eintritt ist frei. Der Hut geht herum.

Die Band 21 fünf. Foto: 21 fünf

Wer ist zu hören? Die Band Grün ist ein Rockmusik-Trio aus Goch. Die Musiker spielen alternative Rockmusik. Ihr Name geht übrigens auf einen Roman von T.C. Boyle zurück.

Gruppen aus Kleve und Goch

6/45 a day stammt aus Kleve und die Gruppe spielt Pop- und Punkrock-Cover-Stücke. In der Ankündigung heißt es, dass ihre energiegeladenen Auftritte eindrucksvoll den Spirit der Pop-Punk-Rock-Größen vermitteln. Sie zelebrieren die Evergreens von Blink 182, Green Day, Ärzte, Toten Hosen, Kraftklub, Pennywise und vielen mehr.

Mit 21 fünf tritt noch ein Quartett aus Goch auf. Die Band gibt es seit 10 Jahren. Sie spielen Eigenkompositionen, die sich stets lebensfroh mit Themen zwischen Wundern und Wunden, Leid und Liebe befassen.

