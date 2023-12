Goch: Michael Boumans erhielt den Goldenen KFZ-Meisterbrief

Goch Michael Boumans ist seit 50 Jahren KFZ-Meister in Goch. Jetzt wurde er besonders geehrt. Darum kennen ihn viele Azubis.

Michael Boumans aus Goch erhielt jetzt den Goldenen Meisterrief der KFZ-Innung. Die Auszeichnung für das 50-jährige Meisterjubiläum erhielt Boumans aus den Händen von René Gravendyk, Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Niederrhein. Die Meisterprüfung im Jahr 1973 legte den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben.

Viele Jahre im Prüfungsausschuss

Michael Boumans hat sich über viele Jahre in der Kraftfahrzeuginnung ehrenamtlich engagiert, unter anderem fast 30 Jahre im Prüfungsausschuss. Hierzu sprach ihm René Gravenyk ebenfalls seinen Dank aus. Die Handwerksorganisationen und seine Handwerksmeister erfüllen gerade in der heutigen Zeit einen wichtigen Baustein für und in der Gesellschaft.

