Goch: Neue Selbsthilfegruppe für Kinder mit Legasthenie

In Goch wollen sich Eltern von Kindern mit Legasthenie oder Dyskalkulie zusammenschließen.

Goch In Goch gründet sich nächste Woche eine neue Selbsthilfegruppe für Kinder mit Legasthenie oder Dyskalkulie. Wo sich die Eltern treffen.

Eltern von Kindern mit Legasthenie oder Dyskalkulie erhalten bald die Möglichkeit, Unterstützung und Gemeinschaft in Goch zu finden. Am Donnerstag, 18. Januar trifft sich um 19 Uhr eine neue Selbsthilfegruppe für Eltern. Die Gruppengründung bietet Eltern die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Wege zu finden, um ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen und zu fördern. Auch wird so ein Raum der Entlastung für die Eltern geschaffen.

Informationen und Ratschläge

Die Gründung dieser Selbsthilfegruppe markiert einen wichtigen Schritt in der Bereitstellung von Unterstützung für Eltern, die sich der Herausforderung der Legasthenie/Dyskalkulie in ihren Familien gegenübersehen. Gemeinsam können sie ihre Erfahrungen teilen, Informationen, Ratschläge und bewährte Praktiken austauschen. „Gemeinsam können wir stärker sein und unsere Kinder auf ihrem Weg zum Erfolg unterstützen“, so die Initiatorin der Gruppe.

Die Gruppe trifft sich um 19 Uhr. Der erste Abend ist bis 20.30 Uhr angesetzt. Die Gruppe trifft sich im Büro der Grünen, Voßstraße 71-73 in Goch. Die Teilnahme ist unverbindlich. Eine Anmeldung erfolgt unter 02821/780012 oder selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Ehrenbürger Wilhelm Diedenhofen ist gestorben

Kreis Kleve: AppKes ist eine neue App für alle Familien

Hochwassergefahr: Dieser Mann schützt Kleve vor dem Notfall

Kleve: Streik wird sich auf Bahn-Linie RE10 und Busse auswirken

Goch: CDU kritisiert Vorschläge zum Bürgerentscheid scharf

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland