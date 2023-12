Goch: Neues sportliches Abi-Fach an der Gaesdonck

Goch Mit Sport-Ernährung-Gesundheit ins Abitur – am Gymnasium Gaesdonck in Goch entwickelten Sportlerinnen ein neues Unterrichtsfach.

Dass der Campus des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch am Niederrhein mit modernen Sportstätten gut ausgestattet ist, ist kein Geheimnis. Dass die Fachschaft Sport des Internatsgymnasiums jetzt ein eigenes Unterrichtsfach für die Oberstufe entwickelt hat, ist hingegen neu. Alexa Bogers und Monique Heistrüvers sind sichtbar stolz: In Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln haben die beiden Sportlehrerinnen an der Gaesdonck einen Projektkurs für die gymnasiale Oberstufe entwickelt, der sich auf Sport, Ernährung und Gesundheit konzentriert und die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich auf das Leben vorbereitet.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Vom-Stein-Gymnasium soll ausgebaut werden

Kreis Kleve: Diese Maßnahmen sollen den RE 10 zuverlässiger machen

Goch/Kleve: Franz Bienen – der Nikolaus vom Riswicker Bauernmarkt

Goch: Das Bürgerbegehren zur Gundschule ist zulässig

„Wir wollen den jungen Menschen zeigen, wie sie ihre Gesundheit erhalten beziehungsweise verbessern können: durch eine ausgewählte, bewusste Ernährung in Kombination mit Bewegung und sportlicher Aktivität“, stellt Heistrüvers heraus. Bogers ergänzt: „In der heutigen Zeit, die von bewegungsarmen Tätigkeiten geprägt ist, wird es für die Jugendlichen immer wichtiger, sich mit dem Thema Gesunderhaltung und Bewegung auseinanderzusetzen. Ernährung mit adäquater Energiezufuhr bei guter Versorgung wird angesichts der neuen Volkskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen sowie häufig konsumierter Fertigprodukten ein wichtiges Thema im Kurs sein.“

Mischung aus praktischen Einheiten und wissenschaftlichen Grundlagen

Das neue Unterrichtsfach bietet daher eine ausgewogene Mischung aus praktischen Einheiten und wissenschaftlichen Grundlagen. Die Schülerinnen und Schüler treiben in dem Projektkurs natürlich aktiv Sport, setzen sich aber auch intensiv mit sporttheoretischen und zugehörigen biologischen sowie medizinischen Inhalten auseinander und erlangen so ein ganzheitliches Verständnis für das Themenfeld Sport, Ernährung und Gesundheit.

Das Ganze wird abgerundet durch sportfachliche Experimente und Analysen. Die eigenen Ernährungsgewohnheiten werden untersucht und Trainingspläne werden entwickelt, durchgeführt und sportwissenschaftlich analysiert. Die enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln ermöglicht den Schülern dabei einen Einblick in die aktuelle Forschung und innovative Ansätze im Bereich der Sportwissenschaft. „Dieser interdisziplinäre Zugang eröffnet den Schülern nicht nur neue Perspektiven, sondern stärkt auch ihre Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten“, betont Monique Heistrüvers.

Die eigene Gesundheit und Lebensweise nachhaltig verbessern

Alexa Bogers unterstreicht: „Der Projektkurs ist nicht nur eine Vorbereitung auf das Abitur, sondern auch eine Chance für unsere Schüler, ihre eigene Gesundheit und Lebensweise nachhaltig zu verbessern.“

Dr. Thorsten Kattelans, Oberstufenkoordinator des Internatsgymnasiums, betont die praktischen Vorteile des neuen Angebots für das Abitur: „Gegenüber dem klassischen Sport-Grundkurs oder Sport-Leistungskurs sind die Schülerinnen und Schüler in dem Projektkurs viel freier bei der Auswahl der sportpraktischen Elemente und können die individuellen Interessen und Stärken besser einbringen.“

Ein weiterer bedeutender Vorteil bestehe darin, dass dieser Kurs keine Nachteile oder Risiken in Bezug auf Verletzungen vor den sportpraktischen Prüfungen mit sich bringt, die dann zu Komplikationen bei der Abiturprüfung und Studienplatzbewerbung führen können. Auch das fördere eine gesunde Herangehensweise an sportliche Aktivitäten.

Zum Vergleich: Am Berufskolleg Kleve gibt es sowohl das Berufliche Gymnasium Gesundheit als auch das Berufliche Gymnasium Freizeitsportleiter*in, an beiden können Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum Abitur zusätzliche studien- und berufsorientierte Qualifikationen erwerben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland