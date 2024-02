Goch: Brand im Industriegebiet, Feuerwehr warnt vor Rauch

Goch/ Bedburg-Hau Feuerwehr warnt vor Brand mit Rauchniederschlag. Die Nina-App-Warnung wird vermutlich schon bald zurück genommen. Was geschah.

Die Nina-Warn-App der Feuerwehr schlug am Sonntag, 4. Februar, um 15:37 Uhr an: In der Stadt Goch kommt es durch einen Brand zu Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.“ Die Aufforderung ging an die Bürger, sich sofort in geschlossene Räume zu begeben. Eine dazu gelegte Karte umfasste das ganze Gebiet westlicher Teil von Goch inklusive Bedburg-Hau, angrenzend bis Kalkar und Kleve. „Schließen Sie vorsorglich die Fenster und Türen“, warnte die Feuerwehr, „und schalten sie Klima- und Lüftungsanlagen ab.“

Die Wehrleute waren im Einsatz im Gewerbegebiet nördlich des Nordrings. In einer leerstehenden Halle an der Kettelerstraße war im Bereich der Decke ein Feuer entstanden. Weil es anfangs eine ziemlich starke Rauchentwicklung gab, wurde die Warnung veröffentlicht. Denn durch das regnerische Wetter zogen die Rauchschwaden des Brandes nicht wie bei gutem Wetter üblich gleich hoch in den Himmel ab, sondern wurden sofort niedergeschlagen. Der tief gedrückte Rauch zog ziemlich nah über die Straße, so Feuerwehsprecher Torsten Matenaers draußen vor Ort. „Das lässt jetzt aber merklich nach und wahrscheinlich werden wir diese Warnung in Kürze zurücknehmen können.“

Die NRZ wird hier weiter berichten.

