Goch: Putzfrau überrascht Einbrecher im Restaurant

Goch Drei Einbrüche gab es in der Nacht in Goch. Wieso zwei dieser Taten sicher demselben Mann zugeordnet werden können. Polizei ermittelt.

Am frühen Dienstagmorgen, 21. November 2023, gegen 4.50 Uhr staunte eine Reinigungskraft nicht schlecht, als sie im Thekenbereich eines Restaurants an der Voßstraße in Goch einen unbekannten Mann stehen sah.

Die 65-jährige Gocherin betrat das Ladenlokal über den Seiteneingang am Markt, holte ihren Schlüssel und ging in den Keller. Als sie aus dem Keller wieder hochkam, sah sie im Thekenbereich einen unbekannten Mann.

Putzfrau spricht Einbrecher an

Sie fragte geistesgegenwärtig, was er dort tun würde. Der Unbekannte antwortete, dass er Geld wolle. Anschließend sei der Mann über den rückwärtigen Innenhof in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wie der Einbrecher in das Ladenlokal gelangt ist, wird derzeit noch ermittelt. Der Mann soll zwischen 1,85 m und 1,90 m groß gewesen sein und zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit aufgezogener Kapuze sowie eine auffällig orange farbende Hose mit weißen Applikationen getragen haben.

Video zeigt den Täter

Zu einem weiteren Einbruch in ein Geschäft kam es in derselben Nacht zwischen 4.20 und 4.35 Uhr an der Bahnhofstraße. Hier wurde der oben beschriebene Mann von der Videoüberwachung gefilmt, wie er die Eingangstür aufhebelte und an der Verkaufstheke die Kasse öffnete. Mit dem Wechselgeld und einem Tablet verließ der Einbrecher das Blumengeschäft in unbekannte Richtung.

In der Nacht kam es zu einem dritten Einbruch in ein Geschäft diesmal an der Mühlenstraße. Hier wurde ebenfalls die Eingangstür aufgehebelt und das Wechselgeld aus der Kasse entwendet. Ob dieser Einbruch in Zusammenhang mit den oben genannten Einbrüchen steht, wird derzeit noch geprüft.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.

