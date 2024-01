Goch: Radfahren in der Fußgängerzone ist weiterhin erlaubt

Goch Die Stadt Goch verlängert die Testphase wegen des schlechten Wetters. So kann man sich auch online bei der Neuregelung beteiligen.

Die Stadt Goch verlängert die Testphase zum Radfahren in der Fußgängerzone um zwei Monate. Zunächst war vorgesehen, dass der Erprobungszeitraum Ende Dezember endet, um dann die Ergebnisse auszuwerten. Aufgrund des seit Anfang November anhaltend schlechten Wetters und der damit verbundenen niedrigeren Besucherfrequenz in der Innenstadt kann nun zunächst bis Ende Februar 2024 weiter geradelt werden.

Fragebögen noch online erhältlich

Die Stadt Goch erhofft sich so einen aussagekräftigeren Eindruck. An diesem Stimmungsbild kann ab sofort jeder Interessierte mitwirken. Die Stadt Goch hat Online-Fragebögen geschaltet, in denen die Erfahrungen mit der Neuregelung abgefragt werden. Die Fragebögen sind bei www.goch.de, Portal „Bauen & Wohnen“ zu finden. Auch die Händlerschaft in der Fußgängerzone wird jetzt zu ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse wird die Stadt Goch in den politischen Gremien vorstellen und veröffentlichen.

