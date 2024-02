Goch: Rosenmontagszug rollt – die ersten Fotos vom Spektakel

Goch Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals lockt der Gocher Rosenmontagszug in die Innenstadt. Hier zeigen wir die ersten Bilder vom Umzug.

Mit 66 Zugnummern hat sich der Gocher Rosenmontagszug um 14.11 Uhr auf der Mühlenstraße in Bewegung gesetzt. Unter dem Motto „Großes Kino weit und breit, filmreif durch die Narrenzeit“ ziehen die Wagen, Musikgruppen, Tanzgarden und Fußgruppen erst zum Markt und dann in einer großen Schleife über die Stein-, Bahnhof- und Brückenstraße zurück Richtung Marktplatz, ehe es durch die Voßstraße zum Ziel auf dem Aldi-Parkplatz an der Weezer Straße geht.

Die Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort feiert den „Die de los muertos“, den Tag der Toten, nach mexikanischem Vorbild. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Neben den Gocher Karnevalsvereinen sowie weiteren Gruppen aus dem gesamten Stadtgebiet und aus Weeze hält die Joekskapel Kuulvoer die niederländische Fahne beim Rosenmontagszug hoch. Mittendrin im närrischen Lindwurm rollt der Wagen von Prinz Michael II. und Prinzession Caroline I., eskortiert von der Prinzengarde 2024 und dem RZK-Komiteewagen.

Die Evangelische Kita Niersstraße/Hinter der Mauer feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit der erstmaligen Teilnahme am Gocher Rosenmontagszug. Rund 100 Kinder, Eltern und Mitarbeitende sind dabei. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Rund 1400 Teilnehmende sind dabei

Rund 1400 Teilnehmende sind für den Rosenmontagszug 2024 in Goch angemeldet. Am Rathaus werden alle Gruppen begrüßt und ihr Motto vorgestellt. Dort am Markt und auf der Voßstraße werden zudem alle Teilnehmenden gefilmt.

Prinz Michael II. und Prinzessin Caroline I. freuen sich über das schöne Karnevalswetter in Goch. Foto: Niklas Preuten / NRZ

