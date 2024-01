Goch: RZK lädt zur Besprechung für den Rosenmontagszug

Die KLJB Hommersum ließ beim Gocher Rosenmontagszug 2023 in Anlehnung an Harry Potter den „Hommersum Express“ durch die Innenstadt fahren.

Goch Alle interessierten Gruppen treffen sich jetzt zur Vorbesprechung für den Gocher Rosenmontagszug. Wie man sich für das Highlight anmeldet.

Mit der Inthronisierung des neuen Gocher Prinzenpaars Michael II. und Caroline I. hat die Karnevalssession Fahrt aufgenommen. Damit am Rosenmontag auch alle Gruppen und Vereinigungen mit ihren Wagen, Tanzgarden und Fußgruppen gut informiert und aufgestellt sind, findet nun die Besprechung zum Gocher Rosenmontagszug statt.

RZK bittet um Anmeldungen

Alle Gruppierungen, die sich am Rosenmontagszug beteiligen möchten, lädt das Festkomitee Gocher Karneval (RZK) zu dieser Besprechung am Dienstag, 16. Januar, um 20 Uhr in das Hotel Litjes, Pfalzdorfer Straße 2 in Goch, ein. Die Organisatoren bitten alle Interessierten, möglichst kurzfristig ihre Anmeldungen einzureichen, wenn dies nicht bereits geschehen ist, damit der Zug auch rechtzeitig geplant werden kann.

Anmeldeformulare können im Internet auf der Seite des RZK heruntergeladen werden oder am Abend noch vor Ort ausgefüllt und abgegeben werden.

