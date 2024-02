Goch: Sieben Flüchtlinge ziehen in Mehrzweckhalle Nierswalde

In der Mehrzweckhalle in Nierswalde wurden mit schwarz verhangenen Bauzäunen Kabinen unterteilt.

Goch Goch nutzt jetzt Mehrzweckhalle Nierswalde als Notunterkunft. So viele Flüchtlinge befinden sich derzeit in städtischen Unterkünften.

Seit Donnerstag, 15. Februar, nutzt das Ordnungsamt der Stadt Goch auch die Mehrzweckhalle in Nierswalde als Notunterkunft. Sieben Flüchtlinge sind dort eingezogen. „Wie lange die Menschen dort bleiben werden, kann nicht gesagt werden. Auch wann es dort zu weiteren Belegungen kommt, steht derzeit nicht fest“, so die Stadtverwaltung.

Die Mehrzweckhalle in Nierswalde. Foto: Andreas Daams / NRZ

Die Stadt Goch hatte im Herbst 2023 angekündigt, die Hallen in Nierswalde und Pfalzdorf für eine Verwendung als Notunterkunft vorzubereiten. Bereits seit Januar dieses Jahres wird die Turnhalle in Pfalzdorf genutzt. Derzeit befinden sich 619 Flüchtlinge in allen städtischen Unterkünften in Goch.

