Stadtgeschichte Goch: So kann man das Steintor in 3D aus Pappe basteln

Goch Ein Ausflug in der Kindheit brachte den Gocher Mario Paufler auf die Idee: Ein Steintor-Bastelbogen für Kinder. Hier bekommt man ihn.

„Als gebürtiger Gocher verbrachte ich meine Grundschulzeit in den 80er in einer Gocher Grundschule“, erzählt Mario Paufler. „Ein Wandertag in dieser Grundschulzeit ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Damals machten wir mit der gesamten Schule ein Ausflug in das damalige Gocher Museum im Steintor.“ Am Ende dieses Ausfluges zeigte damals ein Mitarbeiter einen großen Pappbogen, den man käuflich erwerben konnte.

„Soweit ich mich erinnere, kostete dieser Bogen damals eine Mark“, so Paufler. „Augenblicklich wurde mein ganzes Taschengeld zusammen gesucht, und ich erwarb einen solchen Bogen. Kaum zu Hause begann das Basteln. Die Kombination aus Geschichte und Architektur faszinierte“, erinnert er sich.

Der Original-Druck aus dem Jahr 1983

40 Jahre später besuchte er mit seinen drei Grundschulkindern das Rembrandhuis in Amsterdam. Auch dort faszinierten Pappbastelbögen die Kinder. So begann er zu recherchieren: Wer hatte damals in Goch diesen Druck erstellt? Wer hat noch solch einen Druck des Steintores? Einige Telefonate später stand Mario Paufler im neuen Gocher Museum. Dr. Stephan Mann hatte im Archiv den Original-Druck aus dem Jahr 1983 gefunden.

Auch die Frage nach dem Urheberrecht war schnell geklärt. Die Herren Feldkamp und Meusken hatten damals das Werk geschaffen. Heinz Meusken vom Gocher Heimatverein sei schnell von der Sache begeistert gewesen. „Da ich ein wenig Vorbildung in Sachen Drucktechnik habe, wusste ich, dass ein Nachdruck dieses übergroßen Formates nicht einfach sein wird“, verrät Paufler. Aber ein Termin bei DruckDat löste die Herausforderung. Frank Janssen war sofort begeistert. „Nun stehen wir hier und haben das Produkt in Händen“, freut sich der Ideengeber. Seine Kinder durften die ersten Exemplare basteln. Mario Paufler: „Nun hoffen wir, dass alle Gocher Kinder eine ähnliche Bindung zu unserer Heimatstadt bekommen wie ich.“

Der Bastelbogen ist gegen eine kleine Spende im Immobilienbüro Paufler neben dem Gocher Fünf-Ringe-Haus auf der Steinstraße zu bekommen, gerne auch als ganzer Klassensatz. Sämtliche Einnahmen werden dem Gocher Heimatverein übergeben.

