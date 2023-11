Goch: Songwriter Stoppok tritt in der Viller Mühle auf

Goch-Kessel Singer-Songwriter Stoppok macht in der Viller Mühle Kessel Alltagsprache zu Poesie, Humor und kritischen Tönen. Wo es die Karten gibt.

Das Kulturbüro Niederrhein präsentiert den Auftritt des deutschsprachigen Singer-Songwriters und Gitarristen Stoppok am Donnerstag, 30. November, um 20 Uhr (Einlass: 17.45 Uhr) in der Viller Mühle in Kessel. Seine Musik ist eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm’n‘Blues und Country. Er singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder neu als kritischer Betrachter seiner Umwelt.

Was in den frühen 80ern mit Straßenmusik begann, führte im Verlauf seiner Karriere zu über 20 Alben, zwei DVDs, Film- und Theatermusik, die ihn im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt machten und immer wieder ausgezeichnet wurden (u.a. mehrfacher Preisträger des Jahrespreis der Liederbestenliste, SWR-Liederpreis, Preise der deutschen Schallplattenkritik, Ehrenantenne des Belgischen Rundfunk, Deutscher Musikautorenpreis der Gema 2013, Deutscher Kleinkunstpreis 2015, Deutscher Weltmusikpreis Ruth 2016).

Es geht ihm um Haltung und Werte

Stoppok versteht es in seinen Liedern grundsätzliche Fragen und Probleme unserer Zeit in oft persönlich gefärbten Geschichten zu erzählen und damit eine natürliche Verbindung des Privaten mit dem Allgemeinen herzustellen. Stoppok macht Alltagsprache zu Poesie, die Bilder von berührender Direktheit schafft, so kündigt das Kulturbüro an. In den Songs und in den Konzerten geht es dem ganz und gar nicht stillen Beobachter um Haltung und Werte. Ebenso wichtig wie die Texte ist dem Entertainer seit jeher die perfekte rhythmische Verbindung der Sprache mit der Musik.

Hier gibt es die Karten

Kartenpreise: ab 28,50 Euro/Abendkasse: 33 Euro sind erhältlich: Kultourbühne Goch, Markt 2, 02823 320-202; Kleve: Kulturbüro Niederrhein, Nimweger Straße 58, 02821 24161; Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße 46-48, 02821 26655; Emmerich: Theaterbüro, Grollscher Weg 6, 02822 75-2000; Rees: Bürgerservice im Rathaus, 02851 51-200; Kalkar: TIK Kalkar, Markt 20, 02824 13-120 und online unter viller-muehle.de und reservix.de.

