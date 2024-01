Goch: Super getankt und nicht bezahlt – Polizei sucht Mann

Goch Tankbetrug bei Total in Goch: Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach einem Tatverdächtigen. Hier gibt es Fotos des Mannes.

Nach einem Tankbetrug am 8. August 2023 in Goch hat die Polizei jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Laut Angaben der Kreispolizei Kleve hatte der bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 12 Uhr einen 5er BMW mit Superbenzin betankt und anschließend das Gelände der Total-Tankstelle am Ostring, ohne zu bezahlen, wieder verlassen.

Der Mann war nicht maskiert und verhielt sich laut Polizei beim Tanken so, als wolle er danach regulär bezahlen. Am Auto waren Klever Kennzeichen angebracht, die zuvor in den Niederlanden gestohlen und nicht für den BMW ausgegeben worden waren.

Hier gibt es Fotos des Tatverdächtigen

Bilder des Verdächtigen können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abgerufen werden: polizei.nrw/fahndung/123582. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland