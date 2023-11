Goch Mit vielen Aktionen zum Mitmachen und Experimenten macht die Gocher Gesamtschule auf sich aufmerksam. So können Schüler sich anmelden.

Die Gesamtschule Mittelkreis in Goch lädt alle Viertklässler aus Bedburg-Hau, Goch, Kalkar, Kevelaer, Weeze und Uedem und alle Schüler, die das Schuljahr voraussichtlich mit der Qualifikation für die Oberstufe abschließen zum Tag der offenen Tür am Freitag, 24. November, von 14 bis 18 Uhr ein.

Viele Aktionen zum Mitmachen

Die Gesamtschule wird viele interessante und spannende Aktionen zum Mitmachen vorbereiten. Im Rahmen von Vorträgen und persönlichen Gesprächen können auch individuelle Fragen beantworten werden. Außerdem wird die moderne technische Ausstattung vorgeführt.

Um all das zu ermöglichen, haben die verschiedenen Fächer der Gesamtschule Mittelkreis Räume gestaltet, in denen jeder selbst erleben kann, was die Schule und ihren Unterricht ausmacht. So wird zum Beispiel deutlich, warum die Gesamtschule Mittelkreis mit ihrem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt schon mehrfach als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet wurde. Auch das umfangreiche Sprachenangebot mit bilingualen Unterrichtsfächern wird präsentiert. Dabei wird über Projekte, Fahrten und besondere Angebote informiert.

Experimente werden durchgeführt

Kleine und größere Gäste können Experimente durchführen oder in der Sporthalle aktiv werden. In Informationsvorträgen wird das Schulprogramm vorgestellt und gezeigt, auf welchen verschiedenen Wegen an der Gesamtschule Mittelkreis alle Abschlüsse der Sekundarstufe I und die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erreicht werden können.

Schon vorab besteht die Möglichkeit, sich auf der Internetseite der Gesamtschule den allgemeinen Informationsflyer oder den Flyer zur gymnasialen Oberstufe herunterzuladen. Hier sind im Bereich „Anmeldung“ auch alle wichtigen Informationen zum Anmeldeverfahren und zur Terminvergabe zu finden. Die Anmeldung in der gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule Mittelkreis ist unabhängig vom Wohnort möglich.

Weitere Termine an der Gesamtschule Mittelkreis: Donnerstag, 18. Januar 2024, um 19 Uhr. Einen Informationsabend für den kommenden 5. Jahrgang gibt es am Montag, 29. Januar 2024, in der Aula der Schule. Anmeldegespräche erfolgen bis Mittwoch, 31. Januar 2024.

