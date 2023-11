09.10.2023, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Streifenwagen der Polizei steht vor einem Gebäude, in dem sich die Synagoge und das Gemeindezentrum der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg befinden. Sicherheitsbehörden nehmen nach dem tödlichen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel jüdische Einrichtungen zum Schutz genauer in den Blick. Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Polizeibericht Goch: Toyota Auris wurde an der Nordstraße gestohlen

Goch Ein Auto wurde an der Nordstraße in Goch gestohlen. Polizei rät, man sich bei Keyless Go Systemen schützen kann.

In der Zeit von Montag, 27. November, um 17.30 Uhr bis Dienstag, 28. November, 8.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen an der Nordstraße abgestellten, grauen Toyota Auris mit dem Kennzeichen NE - YW 271.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.

Das rät die Polizei:

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless Go Systemen im Allgemeineinen folgendes: Der Schlüssel sollte nicht an den Außenseiten des Hauses und vor allem nicht in der Nähe von Haus- oder Wohnungstür beziehungsweise Fenster abgelegt werden.

Und: Sie können das Funksignal durch geeignete Maßnahmen, wie zum Beispiel mit Aluminiumhüllen oder Blechdosen versuchen abzuschirmen. Testen Sie unbedingt vorab, ob die Schutzhülle wirkt, indem Sie sich mit ihrem abgeschirmten Schlüssel direkt neben Ihr Auto stellen. Das Fahrzeug sollte sich nicht wie gewohnt öffnen lassen.

