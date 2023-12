Einbruch Goch: Unbekannte brechen in Kneipe in Hommersum ein

Goch-Hommersum Über die Weihnachtstage sind bislang unbekannte Einbrecher in die Kneipe in Hommersum eingestiegen. Was sie dabei entwendeten.

Unbekannte sind am Ersten oder Zweiten Weihnachtstag im Zeitraum von Montag, 25. Dezember, 13 Uhr, bis Dienstag, 26. Dezember, 8.30 Uhr, in die Kneipe an der Huyskensstraße in Goch-Hommersum eingebrochen. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Gebäude und entwendeten neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch einen leeren Sparschrank, bevor sie flüchteten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter der Telefonnummer 02823 1080.

