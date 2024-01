Goch: Unbekannte Täter entwendeten Ohrringe und Uhren

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in Goch geben können.

Goch Noch unbekannte Täter stiegen am Samstagabend in Goch in ein Haus ein und durchsuchten es. Wie die Einbrecher ins Gebäude gelangten.

Am Samstagabend zwischen 18.45 Uhr und 0.30 Uhr kam es auf der Kühnenstraße in Goch unmittelbar an der Einmündung Keppelner Straße zu einem Einbruch. Die Täter öffneten gewaltsam ein Wohnzimmerfenster und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen.

Mit Beute geflüchtet

Sie entwendeten unter anderem Ohrringe, einen Ring sowie mehrere Uhren. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten in nicht bekannte Richtung. Die Kripo Goch nimmt hierzu Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02823/1080 entgegen. (as)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland