Goch/Uedem Dr. Andrea Spans wird Koordinatorin im Pastoralen Raum Goch-Uedem. Was das für die Pfarren und die katholischen Einrichtungen bedeutet.

Dr. Andrea Spans, pädagogische Mitarbeiterin im katholischen Kreisbildungswerk (KBW) Kleve, wird Koordinatorin im Pastoralen Raum Goch-Uedem. Sie wird damit Teil eines Koordinierungsteams, das in jedem Pastoralen Raum gebildet wird. Diese Teams haben vor allem die Aufgaben, einen guten Informationsfluss in den Pastoralen Räumen sicher zu stellen, die Zusammenarbeit und erste gemeinsame Aktivitäten auf Ebene des jeweiligen Pastoralen Raums zu koordinieren und zu überlegen, wie das Leitungsteam ab Anfang 2026 innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen gebildet werden kann.

In den Koordinierungsteams sollen jede Pfarrei sowie die verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Akteure des Pastoralen Raums vertreten sein. Mitglieder können Haupt- und Ehrenamtliche aus den verschiedenen pastoralen Feldern der Pastoralen Räume sein.

Zum 1. Januar wurden im Bistum Münster 45 Pastorale Räume kirchenrechtlich errichtet. In diesen soll die Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien, die unverändert bestehen bleiben, und den katholischen Einrichtungen verstärkt werden. Um diesen Prozess in Gang zu bringen und zu steuern, werden in den 39 Pastoralen Räumen im nordrhein-westfälischen Bistumsteil Ende Januar die Koordinatorinnen und Koordinatoren ihre Arbeit aufnehmen.

