Goch Vrouwenpoort: Karten für Flüstersitzungen sind knapp

Goch Bei der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort stehen Flüstersitzungen an. Aufgrund der hohen Nachfrage sogar drei. Hier gibt es noch Karten.

Die Karnevalszeit hat begonnen und ganz Goch freut sich auf die fünfte Jahreszeit. Dies gilt auch für die Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort. Hier stehen wieder Flüstersitzungen auf dem Programm. Aufgrund der hohen Kartennachfrage gibt es sogar drei.

Das bewährte Konzept ohne Mikrofon wird beibehalten. Das Publikum genießt in Kneipenatmosphäre, so wie früher üblich, eine Kappensitzung ohne Verstärkertechnik, Lautsprecher und Musikanlage. Durch die gewollte enge Atmosphäre im Poorte Jäntje ist die Besucheranzahl auf 116 Personen beschränkt.

Fünf Büttenreden in Planung

Das Programm für die Narren ist anspruchsvoll. Fünf Büttenreden sind in Planung. Darunter, soviel sei verraten, eine Büttenredner-Premiere, ein Zwiegespräch und ein Bütten-Neueinsteiger. Der Empfang der Prinzengarde mit Prinz Michael II und Prinzessin Caroline I von Victoria durch den Sitzungspräsidenten Heiner Terbuyken ist ein besonderer närrischer Leckerbissen innerhalb jeder Sitzung.

Musikalisch sorgt wieder die Gocher Kultband K6 für Karnevalsstimmung, selbstverständlich unplugged. Das Motto der diesjährigen Sitzungen ist eine Anspielung auf das (größte) Lob eines Gochers als Antwort auf die Frage: „Wie war et?“: „Et ging.“

Noch ein kleines Kartenkontingent übrig

Die Sitzungen sind am 14., 20. und 21. Januar, jeweils um 11.11 Uhr. Die erste Sitzung ist bereits jetzt komplett ausverkauft. Für die beiden anderen Termine gibt es noch ein kleines Kartenkontingent. Kartenwünsche können per Mail an h.terbuyken@ht-projekte.de gesendet werden.

Heiner Terbuyken zeigt sich hocherfreut, dass bereits jetzt ohne Vorankündigungen alle drei Sitzungen so gut wie ausverkauft sind. Er sieht darin erneut eine Bestätigung, dass dieses kleinteilige Sitzungsformat der Vrouwenpoort immer mehr Zuspruch findet und einen neuen karnevalistischen Zeitgeist getroffen hat.

