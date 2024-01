Goch: Wann die Sternsinger in den Ortsteilen unterwegs sind

Goch St. Martinus Gocher-Land organisiert wieder die Sternsingeraktion zugunsten des Kindermissionswerks. Das sind die genauen Termine.

Die Pfarrgemeinde St. Martinus Gocher-Land lädt alle Kinder und Jugendlichen zur Sternsingeraktion ein. Das Thema lautet in diesem Jahr: Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit. Amazonien, die Beispielregion in diesem Jahr, umfasst das größte Flusssystem und den größten Regenwald der Erde. Dieses Gebiet in Südamerika ist 18 Mal so groß wie Deutschland. Durch Klimawandel, Überfischung, Wasserverschmutzung und Rodungen sind auch viele Kinder von Armut, Not und Hunger betroffen. Das Kindermissionswerk, an das auch alle Spenden aus Goch gehen, setzt sich für die Menschen in dieser Region ein, insbesondere natürlich für die Kinder.

Gerade in diesem Jahr durch die vielen Katastrophen und Kriege sei es besonders wichtig, dass die Menschen und ihre Häuser im Gocher-Land für das Jahr 2024 gesegnet werden, schreibt die Pfarrgemeinde, die an den ersten Tagen des Jahres in den Gocher Ortsteilen verschiedene Treffen und Aktionen organisiert. Hier die Termine im Einzelnen:

Asperden: Erstes Treffen am Freitag, 5. Januar, um 17 Uhr im Jugendheim; Aussendungsgottesdienst am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr; Start der Sternsingeraktion am Sonntag, 7. Januar, um 9.30 Uhr.

Hommersum: Start der Sternsingeraktion am Sonntag, 7. Januar, um 8.45 Uhr im Pfarrheim. Nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr beginnt mit einem Frühstück die Aktion.

Hassum: Erstes Treffen am Freitag, 5. Januar, um 15 Uhr im Pfarrheim; Start der Sternsingeraktion am Sonntag, 7. Januar, um 10 Uhr. Mit dem Abschlussgottesdienst um 15 Uhr endet die Sternsingeraktion.

Kessel: Erstes Treffen am Samstag, 6. Januar, im Pfarrheim um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr startet die Sternsingeraktion.

Hülm: Start der Sternsingeraktion am Samstag, 6. Januar, um 10 Uhr.

Pfalzdorf: Start der Sternsingeraktion am Samstag, 13. Januar.

