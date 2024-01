Goch: Weltenbummler zeigt außergewöhnliche Reisereportage

Goch André Schumacher wanderte sechs Monate über die Kanaren und präsentiert nun die schönsten Fotos. Was seinen Vortrag so besonders macht.

Am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr lässt André Schumacher im Gocher Goli-Theater in einer Multivisionsshow Bilder sprechen. Der Fotokünstler zeigt die kanarischen Inseln so, wie sie wahrscheinlich die wenigsten Urlauber bislang gesehen haben. Sechs Monate war er auf den sieben Inseln unterwegs und hat eine beeindruckende Reisereportage mitgebracht. Tickets zu dieser Veranstaltung gibt es für zwölf Euro bei der Kultourbühne im Rathaus (E-Mail: kultourbuehne@goch.de, Telefon: 02823 320-202), bei goch.de, im Goli-Theater und an der Abendkasse.

Die Kanaren kennt jeder. Urlaub, Sommer, Sonnenschein – volle Strände. Mehr als zehn Millionen Touristen reisen jedes Jahr auf die Inseln des ewigen Frühlings und sehen meist doch nur die Kante ihres Swimmingpools. Andere finden erst gar nicht auf den Archipel: Alternativtouristen, Backpacker und Naturfreunde zieht es eher nach Skandinavien, Patagonien oder Neuseeland – dorthin, wo die Landschaft noch wild und die Menschen echt sind. Ein großer Fehler!

Die Multivisionsshow findet im Goli-Theater in Goch statt. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Unterhaltsame Mischung

Auf einer sechsmonatigen Wanderung hat Weltenbummler André Schumacher herausgefunden: In Wahrheit sind die Kanarischen Inseln völlig anders, als die meisten von uns glauben. Eine Reise zum Mond beispielsweise kann man sich sparen. Ebenfalls Ausflüge in die Urwälder Costa Ricas oder die Weite der Sahara.

Von den witzigsten Geschichten, kuriosesten Entdeckungen und haarsträubendsten Momenten erzählt der Fotokünstler bei Kerzenschein und Rotwein: Steigert Gurkenbier tatsächlich die Libido? Wohin mit einem geschenkten Autobahntunnel? Und wie klingen eigentlich sechs Musiker, die zusammen nur noch sieben Zähne haben? Man darf sich auf einen außergewöhnlichen Vortrag freuen – eine Mischung aus Fotos, Videos, Zeitraffer-Aufnahmen und von Hand animierten Trickfilmen.

