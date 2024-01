Goch: Wie man unkompliziert ein Testament aufsetzt

In Goch gibt es einen Vortrag über Erben und Vererben.

Goch In Goch wird Rechtsanwältin Maike Hasselmann über das Thema „Erben und Vererben“ sprechen. Sie gibt Tipps für ältere Menschen.

Im Gocher Familienzentrum Pusteblume gibt es am Mittwoch, 16. Januar, zwischen 19 und 20.30 Uhr einen Vortrag über „Erben und Vererben, Testament und Erbrecht“ Maike Hasselmann wird zu dem Thema in der Kita an der Heinrichstraße 6 sprechen. Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung: Angelika Pastoors (02823/88999), Marion Geurts (0151-64503262).

Die Möglichkeiten des Vererbens

Warum, und wann sollte ich ein Testament machen? Viele Menschen sorgen sich darum, was nach ihrem Tod aus Grundbesitz, Vermögen und Familie werden wird. Dabei könnten sie zum Beispiel durch ein Testament maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft nehmen und sich so eines großen Teils ihrer Sorgen entledigen. Im Normalfall ist ein handschriftliches Testament unkompliziert zu errichten und kann jederzeit durch ein Neues ersetzt werden.

Die Rechtsanwältin Maike Hasselmann referiert über das gesetzliche Erbrecht (ohne Testament) und über die Möglichkeiten der Verfügung im Todesfall (mit handschriftlichem, notariellem oder gemeinschaftlichem Testament oder mit Erbvertrag).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland