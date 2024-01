Goch: Wurden Azubis von Malergesellen sexuell missbraucht?

Kleve Zwei Auszubildende eines Malerbetriebs in Goch berichten vor Gericht über ihr Martyrium: „Er hat mir die Arbeit zur Hölle gemacht.“

„Du musst noch deinen Einstand leisten“, habe der Geselle gesagt. Als der Lehrling mit ein paar Brötchen ankam, schleuderte der ältere Kollege sie zu Boden – und äußerte einen eindeutigen sexuellen Wunsch. „Ich habe das als Spaß gesehen“, so der ehemalige Auszubildende, der heute 34 Jahre alt ist.

Doch es war kein Spaß, davon ist zumindest die Staatsanwaltschaft Kleve überzeugt, sodass seit Montag die 2. große Strafkammer des Landgerichts Kleve gegen einen 56 Jahre alten Malergesellen wegen einer Vielzahl von Fällen sexuellen Missbrauchs und auch Körperverletzung verhandelt.

Zwanzig Tatvorwürfe gegen den Malergesellen

Der Angeklagte nahm die insgesamt zwanzig Tatvorwürfe äußerlich gefasst zur Kenntnis. Es handelt sich um einen verheirateten Familienvater, der 25 Jahre in dem Betrieb gearbeitet hat, in dem sich die Fälle ereignet haben sollen. Sein Anwalt versuchte zu Beginn der Verhandlung, die Öffentlichkeit ausschließen zu lassen, doch dem Ansinnen gab die Kammer nicht statt. Und so äußerte sich der Maler und Lackierer vor Publikum zu den Vorwürfen.

Man habe über „sexuelle Sachen“ geredet, „wie das auf Baustellen so ist“. So begann er und schilderte im Folgenden im Grunde zwei Liebesbeziehungen. Nach anfänglichem Zögern sei es zu sexuellen Handlungen gekommen, „irgendwann so viel, dass die Liebe immer größer wurde“.

Azubi sei immer verschlossener geworden

Alles sei einvernehmlich erfolgt, und einer der beiden Männer, die später die Vorwürfe erhoben, habe sogar zeitweise bei ihm gewohnt. Der andere habe sich anlässlich einer Geburtstagsfeier in einem Gästebuch mit den Worten „Ich liebe dich“ verewigt.

Soweit die Darstellung des Mannes, der zugab, dass es auf diversen Baustellen und bei ihm zu Hause immer wieder zu sexuellen Handlungen gekommen sei, bei denen er der aktive Part gewesen sei.

Wie einvernehmlich war das aber wirklich? Bekannte eines der beiden Auszubildenden nahmen bei ihrem Freund mit der Zeit Veränderungen wahr. Er sei immer verschlossener geworden, sei an manchen Wochenenden überhaupt nicht mehr erreichbar gewesen. Irgendwann stellten sie ihren Freund auf einer Autofahrt zur Rede, und er brach in Tränen aus und gestand, auf der Arbeit sexuell missbraucht zu werden.

Über einen Kripobeamten kam es zur Anzeige

Über einen Kripobeamten in der privaten Bekanntschaft gelangte die Angelegenheit zur zuständigen Stelle in Kalkar, die die Ermittlungen aufnahm und so weit führte, dass nun der Prozess möglich wurde.

In der Verhandlung sagten neben den Freunden auch die beiden Männer aus, die in dem Malerbetrieb tätig waren und die Vorwürfe erhoben. Ihre Schilderungen wiederum zeichneten das Bild eines hochmanipulativen Menschen, der ihre Lage als junge, unsichere und unerfahrene Auszubildende in dem Betrieb gezielt auszunutzen wusste.

Andauernde sexuelle Avancen

Der erste – der mit dem Einstand – war von 2009 bis 2012 Auszubildender in dem Betrieb. Er sah sich andauernden sexuellen Avancen ausgesetzt und hörte nach einem erzwungenen Kuss: „Geht doch, ist doch gar nicht so schlimm.“ Später willigte er in Handlungen ein, „damit er mich in Ruhe lässt“. Das sei jedoch nicht geschehen.

Der Zeuge sagte, er habe sich unter Druck gesetzt gefühlt. Der Altgeselle habe ihn aufgrund seiner Position „in der Hand“ gehabt. Auch gab es ein explizites Video, mit dessen Verbreitung der Mann drohte. Oder er habe mit dem Auto extrem beschleunigt und dann gedroht: „Ich fahre uns gegen einen Baum.“

50 bis 60 Anrufe pro Tage, Faustschläge, Drohungen

Der zweite Zeuge, der seine Lehre in dem Betrieb in den Jahren 2015 bis 2018 machte, brach während seiner Aussage in Tränen aus. Über den gesamten Zeitraum seiner Ausbildung sei es mehrere Male in der Woche zu sexuellen Handlungen gekommen. „Er hat alles getan, mir das Leben schwer zu machen und dass ich mich ihm füge“, sagte der Mann, der heute 24 Jahre alt ist.

Dazu gehörten seiner Aussage zufolge auch 50 bis 60 Anrufe pro Tag, Faustschläge und Drohungen. Auch bei ihm habe es mit sexuellen Anspielungen begonnen, und nach zwei überraschenden Hieben ins Gesicht und in die Magengrube habe er „es“ über sich ergehen lassen. Er sagte: „Er hat mir die Arbeit zur Hölle gemacht, und er hat mich privat gestalkt.“ Auch er wusste, dass Videoaufnahmen existieren, die der Geselle auf Facebook hochzuladen drohte.

Männer leiden an den Folgen

Beide jungen Männer gaben an, bis heute unter den Folgen der Taten zu leiden. Der 24-jährige Mann schilderte seine Qualen eindringlich: „Ich habe mich geschämt, und ich hatte Angst, dass das alles nicht mehr aufhört.“ Er habe sogar an Selbstmord gedacht.

Die Verhandlung wird am 22. Januar mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt. Das Urteil soll am 19. Februar fallen.

