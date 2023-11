Goch Die Gocher Dixie-Jazzer Jazz im Glück treten in der Vorweihnachtszeit auf mehreren Weihnachtsmärkten und sogar in Kirchen auf

Das bekannte Gocher Dixie-Quartett „Jazz im Glück“ freut sich auf die musikalisch schönste Zeit des Jahres: die Vorweihnachtszeit! Die vier Jazzer/innen um den Gocher Vollblutmusiker Christoph Krott werden alleine im Kreis Kleve fast 20 mal auftreten, auf Weihnachtsmärkten, bei Weihnachtsfeiern, in Innenstädten und sogar in drei Kirchen.

Den Anfang macht die evangelische Kirche am Gocher Markt am 2. Dezember um 16 Uhr. Es folgt die Gocher Arnold-Janssen-Kirche am 9. Dezember um 16 Uhr, dann die Pfalzdorfer Kirche St. Martinus am 17. Dezember um 18 Uhr. Weitere Auftritte sind am 9. Dezember ab 19 Uhr im Gocher Café „Zeit kennt keine Eile“ und am 15. Dezember ab 19 Uhr im Weezer Waldhaus, wo jeweils ein vorweihnachtlicher Mitsingabend geplant ist. Außerdem ist die Band in Goch, Kleve und Moyland open air unterwegs.

An „Jazz im Glück“ führt im Advent 2023 also fast kein Weg vorbei. In ihren roten Weihnachts-Outfits sind die 4 Jazzer kaum zu übersehen und zu überhören. Der Eintritt zu den Kirchenkonzerten ist jeweils frei (Kollekte am Ausgang)!

