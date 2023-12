Der König der Döner eröffnete in der Voßstraße in Goch.

Goch In der Gocher Voßstraße eröffnete Donnerstag ein neuer Dönerladen. Vor dem „König der Döner“ bildete sich eine lange Warteschlange.

Spätestens seit der 1-Cent-Aktion der Döner-Kette „Haus des Döners“, weiß die Welt: Es gibt genug Menschen, die für derartige „Lockebrötchen“ empfänglich sind. Und so wundert es nicht, dass das Konzept auch in Goch funktioniert. Da eröffnete am Donnerstag der „König der Döner“ sein Geschäft – mit einem Ein-Euro-Angebot. Die Massen strömten in die Stadt.

Viele Jugendliche standen Schlange

Der König der Döner hat damit erfolgreich den lang andauernden Leerstand in der Gocher Fußgängerzone beseitigt. Der Imbiss an der Voßstraße 43 ist jetzt ein Schnellimbiss mit türkischen Spezialitäten. Betrieben wird der Imbiss von der Familie Kocak. Es gibt auch einen Bring-Service.

Zum Eröffnungstag kamen vor allem viele Jugendliche, die sich das Schnäppchen nicht entgehen lassen wollten.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Vom-Stein-Gymnasium soll ausgebaut werden

Kreis Kleve: Diese Maßnahmen sollen den RE 10 zuverlässiger machen

Goch/Kleve: Franz Bienen – der Nikolaus vom Riswicker Bauernmarkt

Goch: Das Bürgerbegehren zur Gundschule ist zulässig

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland