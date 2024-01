Gocher Kinderprinzenpaar wurde gekürt – mit einer Besonderheit

Goc Kolping Karneval: Malte, Ella und Sophia sind der Mittelpunkt beim Gocher Kinderkarneval. Eine Besonderheit war noch nie da.

Nach der großen Prinzenkür in der Sporthalle des Gocher Gymnasiums wurde nun auch das neue Gocher Kinderprinzenpaar gekürt. Beim 45. Großen Gocher Kinderkarneval hatten Malte, Ella und Sophia ihren großen Tag. Als Prinz Malte (Henkel) I., Prinzessin Ella (Dannull) I. und Heroldin Sophia Lindert ziehen die drei mit ihrem Team vom Kolping Karneval Komitee 1885 Goch in den kommenden Wochen durch Goch und Umgebung. Jede Menge Auftritte werden die drei bestreiten. Das Gocher Prinzenpaar des SV Viktoria Goch, Prinz Michael II. und Prinzessin Caroline I., haben die drei mit den fehlenden Insignien auf der großen Bühne ausgestattet und somit waren die drei im Amt.

Prinzessin Ella I. sagte ihrer Kür so schön zu ihrem Prinzen: „Jetzt ist sie da, die Frauenquote! Als Prinz bist du jetzt hier der Exote.“ Denn Sophia ist die erste Heroldin im Gocher Kinderkarneval. Als Höhepunkt wartet dann sicherlich der große Gocher Rosenmontagszug am Ende der Session auf die drei. Vom eigenen Wagen aus, den die Wagenbauer des Kolping Karneval Komitee 1885 Goch in jedem Jahr für das Kinderprinzenpaar bauen, werden sie dem Publikum Bonbons zuwerfen.

