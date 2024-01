Gocher schwer verletzt bei Zusammenstoß von Krad und Auto

Goch Ein 26-jähriger Mann wurde bei einem Unfall in Goch schwer verletzt. So kam es zu einem Zusammenprall von Kleinkraftrad und Auto.

Ein 26-jähriger Mann aus Goch wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Er ereignete sich am Dienstag , 2. Januar, 8:15 Uhr am Grenzweg. Da befuhr ein 49-jähriger Mann aus Goch mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Asperdener Straße und wollte links abbiegen. Laut Polizei übersah er dabei einen 26-jährigen Mann aus Goch, der mit einem Kleinkraftrad die Straße in Fahrtrichtung Goch befuhr. Bei der Kollision stürzte der 26-Jährige und verletzte sich schwer. Der Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand aber nicht.

