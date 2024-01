Der Zoll hat mehrere Wohnungen in den Kreisen Kleve und Wesel durchsucht.

Sozialversicherungen Großrazzia: Tattoo-Studios in Kleve und Wesel durchsucht

Kreis Kleve/Kreis Wesel In den Kreisen Kleve und Wesel haben über 100 Zoll- und Finanzbeamte Tattoo-Studios und Wohnungen durchsucht. Es geht um Betrug.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve durchsuchten am Donnerstag, 11. Januar, Einsatzkräfte des Hauptzollamts Duisburg am mehrere Tattoo-Studios und Wohnungen in den Kreisen Kleve und Wesel. Im Einsatz waren rund 100 Zöllnerinnen und Zöllner, die durch weitere Kräfte der Steuerfahndung, der Kreise und der Landespolizei unterstützt wurden.

Sozialversicherungsbeiträge sollen nicht richtig gezahlt worden seien

Das Verfahren richtet sich gegen sieben Beschuldigte – Männer und Frauen – im Alter von 26 bis 39 Jahren. Der Vorwurf bislang lautet, dass die Beschuldigten Sozialversicherungsbeiträge nicht in richtiger Höhe abgeführt haben und dass Sozialleistungen zu Unrecht bezogen worden sind. Die Ermittlungen der Behörden dauern weiter an.

Die Einsatzkräfte stellten in den Wohn- und Geschäftsräumen Beweismaterial auf Papier und in elektronischer Form (z. B. auf Datenträgern, Rechnern und Smartphones) sicher. Alle Beweismittel werden im Anschluss durch die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ausgewertet.

Keine weiteren Auskünfte

Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen werden weder von den Zollbehörden noch vom der Staatsanwaltschaft in Kleve weitere Auskünfte erteilt. So ist bislang nicht bekannt, wie viele Wohnungen und Tattoo-Studios durchsucht worden sind, wo diese Wohnungen und Studios angesiedelt sind und welche Hintergründe die Beschuldigten haben.

