Haus Freudenberg: Diese Schüler haben es geschafft

Kleve 78 Absolventen des Berufsbildungsbereichs von Haus Freudenberg haben ihre Ausbildung absolviert. Diese Berufe sind dazwischen.

Diese Urkunde sagt mehr. Sie ist weit mehr als die Bescheinigung für eine erfolgreiche Beendigung des Berufsbildungsbereiches in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Sie ist ein Zeugnis Ihrer Persönlichkeit, für die Kraft und Disziplin, die Sie aufgebracht haben“, fasste Barbara Stephan als Geschäftsführerin der Haus Freudenberg GmbH im Rahmen ihrer Ansprache zur Lossprechungsfeier in Goch zusammen, „wir feiern heute die Vielfalt der Fähigkeiten und dass wir mit unserem Berufsbildungsbereich einen wichtigen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft leisten.“

Zweijährige Ausbildung in Goch

Insgesamt 78 Absolventinnen und Absolventen des Berufsbildungsbereiches wurden am vergangenen Freitag in der festlich dekorierten Sporthalle von Haus Freudenberg am Standort Goch nach rund zweijähriger Ausbildungszeit losgesprochen. Freude, Tränen der Rührung und eine große Gästeschar waren einmal mehr Ausdruck für das, was Menschen mit Behinderung leisten und Haus Freudenberg ihnen ermöglicht.

In den Bereichen Holz, Land, Verpackung, Küche/Service, Dokumentenarchivierung, Metallbau sowie im Förder- und Orientierungsbereich sind die Fachkräfte aus dem Berufsbildungsbereich für die Beschäftigten gleichermaßen Lehrer, Ansprechpartner, Praxisanleiter und engagierte Unterstützer auf dem Weg zum beruflichen Abschluss innerhalb der Werkstatt. In theoretischen und praktischen Modulen erlangten die Freudenberger, ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten.

In diesen Berufen wurde ausgebildet

Im Anschluss an diese Ausbildung kann der Übergang in den Arbeitsbereich innerhalb sowie außerhalb der Werkstatt gelingen. Die Ausbildungsgänge wurden in den folgenden Berufsfeldern absolviert: Tischler/in, Gärtner/in (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau), Fachkraft für Lagerlogistik, Hauswirtschafter/in, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv) sowie Metallbauer/in.

„Viele Beschäftigte sind über sich hinausgewachsen und haben sich stark weiterentwickelt“, beschreibt die Leiterin des Berufsbildungsbereiches, Sylvia Raassens, „gemeinsam haben wir Neues gelernt und ausprobiert, unsere Komfortzone verlassen.“ Immer einfach sei das nicht gewesen, weshalb der Stolz an diesem Vormittag zu spüren war. Unter der Leitung von Beatrix Heistermann (Sozialer Dienst) werden seit vielen Jahren die Bildungsrahmenpläne, die sich an den Ausbildungsplänen von Vollausbildungen orientieren, mit Erfolg im Berufsbildungsbereich umgesetzt. Sie sichern, dass sich die berufliche Bildung in Haus Freudenberg eng an den Ausbildungsgängen orientieren und dadurch die Grundlage bieten, verschiedenste Arbeiten im Arbeitsbereich der Werkstatt oder außerhalb dieser zu meistern.

