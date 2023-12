Hochwasser: Stadt Goch sperrt Nierswelle und Brücken

Das Hochwasser an der Niers sorgt für Sperrungen in der Gocher Innenstadt.

Goch Wegen des Hochwassers an der Niers errichtet die Stadt Goch Absperrungen. Welche Bereiche nicht mehr betreten werden dürfen.

Aufgrund der Hochwassersituation muss ein Teil der Nierswelle in Goch ab sofort für die Bevölkerung gesperrt werden. Ebenso werden die Zuwegung zur Nierswelle vom ehemaligen Aldi-Markt sowie die Brücke am Kastell gesperrt. Weiterhin müssen auch die Niersbrücke am Rathaus (Susmühle) sowie die Brücke an der Parkstraße zum Stadtpark gesperrt werden. Das teilte die Stadt Goch am Mittwochnachmittag, 27. Dezember, mit.

„Das Betreten der gesperrten Bereiche ist verboten! Alle Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Der Kommunalbetrieb wird entsprechende Absperrungen errichten“, so die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung.

Pegel bei mehr als zwei Metern

Am Mittwochnachmittag um 15.27 Uhr gab die Bezirksregierung Düsseldorf den Pegel der Niers bei Goch mit 2,05 Meter an. Ab einem Pegel von zwei Metern gilt bei Goch der Hochwasser-Informationswert 2 (Mittleres Hochwasser). Diesen Pegelstand hatte die Niers bei Goch am Dienstag, 26. Dezember, um 20.15 Uhr überschritten. Ab einem Pegel von 2,30 Metern gilt der Informationswert 3 (Großes Hochwasser).

„Die Tendenz aktuell ist weiterhin leicht steigend. Daher kann die Stadt Goch zum jetzigen Zeitpunkt weitere Sperrmaßnahmen nicht ausschließen und beobachtet die Hochwasserlage weiterhin aufmerksam“, so die Verwaltung.





Das Land NRW hat im Internet ein Hochwasserportal (www.hochwasserportal.nrw.de) eingerichtet. Alle aktuellen Pegelstände können dort in Echtzeit verfolgt werden. Einen direkten Link zum Gocher Nierspegel hat die Stadt Goch bei www.goch.de veröffentlicht.

