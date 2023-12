Hundewiese Kalkar: Hier haben Hunde freien Auslauf

Kalkar Der Verein Beaglefreilauf Kalkar schaut zufrieden aufs Jahr 2023 zurück. Wann die Hundewiese wieder öffnet und welches Event ansteht.

Der Verein Beaglefreilauf Kalkar blickt auf ein ereignisreiches und freudiges Jahr 2023 zurück. Dank der Unterstützung der Mitglieder und der ehrenamtlichen Helfer konnte der Verein zahlreiche Events veranstalten und wichtige Beiträge zum Tierschutz leisten. Das Jahr stand im Zeichen der Gemeinschaft und des gemeinsamen Erlebens.

Besitzer lernten in diesem Jahr Erste Hilfe am Hund. Foto: Michaela Franzok / Beaglefreilauf Kalkar

Auf der VHKK-Hundewiese in Kehrum fanden zahlreiche Begegnungen zwischen Hundebesitzern und ihren Hunden statt. Besondere Ereignisse waren unter anderem die Kurse für Erste Hilfe am Hund, das jährliche Sommerfest, die Social-Walks für eine bessere Sozialisierung von Hunden sowie der Nikolaustag, an dem die Hunde besonders verwöhnt wurden. Durch die Einnahmen aus dem Betrieb der Hundewiese konnte der Verein die Freilauffläche nicht nur erhalten, sondern auch pflegen und verschönern. „Dies trägt erheblich zum Wohlbefinden der Hunde und ihrer Besitzer bei“, stellt der Verein fest.

6000 Euro für den Tierschutz

Die Tiere fühlen sich wohl auf der Hundewiese in Kehrum. Foto: Frank Weikamp / Beaglefreilauf Kalkar

Ein besonderes Highlight des Jahres 2023 war das rekordverdächtige Engagement im Bereich des Tierschutzes. Der Verein Beaglefreilauf Kalkar konnte insgesamt mehr als 6000 Euro an verschiedene Tierschutzorganisationen spenden. Zu den Begünstigten zählen unter anderem die Laborbeaglehilfe, Villa Hinkefuß in Kevelaer, der Tierschutzverein Lemuria, die Tierheime in Bocholt und Wesel, die Tierherberge Kamp-Lintfort BDT, der Tierschutzverein Kamp-Lintfort und Umgebung, das Hundeseniorenheim Rheinperle in Dormagen, das Tasso-Haustierzentralregister und die Freie Tierhilfe in Kleve, hier insbesondere das Hobo-Hundeprojekt.

Ab Dienstag, 2. Januar 2024, ist die Hundewiese in Kehrum wieder für kleine Hunde geöffnet und ab Mittwoch, 3. Januar 2024, für alle Hunde zugänglich. Der Beaglefreilauf startet am Sonntag, 14. Januar 2024, mit Beagle & Friends in das neue Jahr voller Abenteuer und freudiger Ereignisse.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten gibt es im Internet auf vhkk.de und beaglefreilauf-kalkar.com.

