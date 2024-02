Das GGK - Gründer- und Gewerbezentrum in Kalkar Kehrum. Hier erfolgt die Beratung.

Wirtschaft IHK Niederrhein: So kommen Unternehmer an Zuschüsse

Kalkar Die Politik fördert viele Projekte. In Kalkar klärt jetzt die IHK darüber auf, wie Unternehmer günstig an Geld kommen können.

Im IHK-Servicepunkt Kalkar wird in Kürze ein hochinteressanter Sprechtag angeboten. Am Donnerstag, 22. Februar steht dort von 9 Uhr bis 12 Uhr ein Experten Rede und Antwort zu den vielfältigen Fragen rund um öffentliche Finanzierungshilfen. „Diese Finanzmittel stehen nicht nur in der Gründungsphase zur Verfügung, sondern können auch zur Firmenerweiterung oder zur Sicherung bestehender Unternehmen genutzt werden,“ sagt Holger Schnapka, Gründungsberater des Startercenters NRW und versierter Fördermittelberater der IHK Duisburg Wesel Kleve.

Durchblick im Förderdschungel

„Die Auswahl passender Förderbausteine ist nicht immer einfach und die Vergabebedingungen und Konditionen manchmal schwer zu überschauen.“ Deshalb bietet die IHK im Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar einen kostenlosen Finanzierungs- und Fördermittelsprechtag an, bei Bedarf mit Unterstützung der NRW.BANK. In vertraulichen Einzelgesprächen werden in einer Erstberatung unter anderem die Möglichkeiten öffentlicher Fördermittel aufgezeigt sowie förderbezogene Fragestellungen zu Unternehmenswachstum, Liquiditätserweiterung und Investitionen erörtert.

Zuschüsse, Bürgschaften, Darlehen

Interessenten erhalten Informationen über Zuschüsse, Bürgschaften und Darlehen der öffentlichen Hand. Außerdem werden auf Wunsch Finanzierungspläne sowie Gründungs- und Investitionskonzepte besprochen. „Das Beratungsangebot der IHK ist perfekt geeignet für Gründende, junge Unternehmen und den Mittelstand“, macht der Kalkarer Wirtschaftsförderer Dr. Bruno Ketteler deutlich. „Die kostenfreien Gesprächstermine werden vorab terminiert und in einem persönlichen Rahmen durchgeführt.“

Für Terminabsprachen oder Rückfragen steht Holger Schnapka telefonisch unter 02821/97 69 91 56 oder per EMail an schnapka@niederrhein.ihk.de gerne zur Verfügung. Veranstaltungsort ist der IHK-Servicepunkt Kalkar im Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar, Industriepark 4, 47546 Kalkar.

