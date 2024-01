Infoabend Bedburg-Hau: Schutz vor Enkeltrick und Schockanruf

Im Gertrud-Luckner-Haus in Bedburg-Hau findet ein Präventionsabend zum Thema Enkeltrick und Schockanrufe statt.

Bedburg-Hau Um Enkeltrick und Schockanrufe geht es bei einem Info-Abend in Bedburg-Hau. Warum gerade in der Pflege Prävention wichtig ist.

„Vorsicht! Betrügerische Anrufe“ – diesen Titel trägt ein Präventionsabend, zu dem die Mitarbeitenden des Gertrud-Luckner-Hauses alle Angehörigen, Nachbarn sowie Interessierten für Mittwoch, 17. Januar, 18 Uhr, in die Tagespflege, An der Kirche 8 in 47551 Bedburg-Hau, einladen.

Als Referentin konnte das Caritas-Tagespflegehaus in Hau Stefanie Bodden-Bergau von der Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde Kleve gewinnen. Die Kriminalhauptkommissarin wird an diesem Abend unter anderem zu den Themen Enkeltrick, Schockanrufe und falsche Polizisten referieren.

Vor allem Senioren zählen zu den Opfern

„Vor allem Senioren und Seniorinnen wie unsere Gäste der Tagespflege sind meist Opfer solcher betrügerischen Anrufe“, sagt Pflegedienstleitung Sabrina Höhn. Aus diesem Grunde hat sie auch Kontakt zur Kreispolizei aufgenommen. „Wir möchten aufklären und unseren Gästen wie Angehörigen Hilfestellungen geben.“

Wer Interesse an dem Präventionsabend in der Tagespflege hat, wird gebeten sich via E-Mail (s.hoehn@caritas-kleve.de) oder Tel. 02821/66778 anzumelden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Ehrenbürger Wilhelm Diedenhofen ist gestorben

Kreis Kleve: AppKes ist eine neue App für alle Familien

Hochwassergefahr: Dieser Mann schützt Kleve vor dem Notfall

Kleve: Streik wird sich auf Bahn-Linie RE10 und Busse auswirken

Goch: CDU kritisiert Vorschläge zum Bürgerentscheid scharf

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland