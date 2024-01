Jahreskampagne der Caritas: Aktionen in Kleve und Rees

In diesem Jahr will die Caritas mit Spiegelaktionen im öffentlichen Raum zur Reflexion über den Frieden anregen.

Kleve/Rees Deutschlandweit startet die Caritas-Jahreskampagne. Auch der Klever Wohlfahrtsverband ist beteiligt. Das ist in Kleve und Rees geplant.

Der Wunsch nach Frieden ist größer denn je. Wie können Menschen aktiv dazu beitragen? „Täglich“, sagt Rainer Borsch, Vorstand des Caritasverbandes Kleve, und macht damit auf die aktuelle Jahreskampagne der Caritas aufmerksam. Sie heißt „Frieden beginnt bei mir“ – verknüpft mit der Zusage: „Auch in unfriedlichen Zeiten ist es möglich und dringend nötig, zum Frieden anzustiften.“

Sogenannte Friedensstifter sind auch auf den Motiven zur Jahreskampagne zu sehen. Mitarbeiter der Caritas, die mit ihrer täglichen Arbeit einen Beitrag zum Frieden leisten. „Auch die Caritas Kleve beschäftigt mit mehr als 750 Mitarbeitenden eine Vielzahl davon“, sagt Vorstand Rainer Borsch. Er denkt zum Beispiel an die Kollegen der Erziehungsberatung, die für Frieden in den Familien sorgen möchten. Oder an die Mitarbeiter der pädagogischen Flüchtlingsbetreuung, die unter anderem für ein friedliches Miteinander in den Unterkünften da sind. Frieden stiften kann aber auch die gute Betreuung am Ende des Lebens sein – die Entlastung von pflegenden Angehörigen beispielsweise.

Beitrag zum Frieden reflektieren – Spiegel laden ein

„Frieden ist nichts, was ein für alle Mal da ist. Er muss immer wieder neu erworben und abgesichert werden“, sagt auch Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa zum Auftakt der Jahreskampagne. Was jeder und jede dazu beitragen kann und was es für Versöhnung braucht, das steht im Mittelpunkt. Und so will die Caritas im Laufe des Jahres an vielen Standorten die eigenen Träger, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ebenso wie Kooperationspartner, befreundete Institutionen und Bürger dazu bringen, ihren Beitrag zum Frieden zu reflektieren. Im öffentlichen Raum aufgestellte, mit dem Kampagnenmotto „Frieden beginnt bei mir“ versehene Spiegel laden dazu ein. Auch in den Einrichtungen des Caritasverbandes werden die vorhandenen Spiegelflächen, etwa in Badezimmern oder Umkleiden, genutzt.

Auch der Klever Ortsverband macht aktiv mit. „Wir beteiligen uns unter anderem an einer bundesweiten Aktion am 1. März in der Klever Innenstadt und laden die Bürger:innen an diesem Tag dazu ein, in den Spiegel zu schauen“, sagt Rainer Borsch. Auch der gemeinsame Jahresempfang mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer am 4. September im Bürgerhaus Rees steht unter dem Motto der Jahreskampagne.

Zentrale Inhalte und Materialien zur Caritas-Jahreskampagne gibt es auch unter: www.caritas.de/frieden.

