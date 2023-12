Die Adventsfenster am Kalkarer Rathaus leuchte noch bis zum 6. Januar.

Advent Kalkar: Adventsfenster am Rathaus leuchten noch länger

Kalkar Alle Törchen der Adventsfenster am Rathaus Kalkar sind geöffnet. Aber bis zu diesem Datum werden die Fenster noch leuchten.

Am großformatigen Adventskalender des historischen Rathauses in Kalkar sind nun alle Törchen geöffnet. Die Figuren aus der St. Nicolai-Kirche sind farbig verfremdet, manche dezent hinterlegt, manche popartig strahlend. Noch bis zum 6. Januar 2024 bleiben die 24 Fenster des spätgotischen Hauses erleuchtet. Immer ein lohnendes Ziel oder einen kurzen Abstecher wert bei einem kleinen abendlichen Bummel über den Markt zwischen den Jahren oder um den Jahreswechsel, so die Stadt Kalkar.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Pflegende Angehörige haben Anspruch auf Pflegegeld

Kleve: In Kellen werden neue Baugrundstücke zum Verkauf angeboten

Uedem: Für die Tafel ist es immer schwieriger an Lebensmittel zu kommen

Kranenburg: Polizei warnt vor bewaffnetem Dieb auf der Flucht

Die informativen Broschüren mit Erläuterungen und allen Abbildungen, auch der Originale vor Ort in der Kirche, sind u.a. kostenlos in der Tourist-Information im Städtischen Museum und in St. Nicolai erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland