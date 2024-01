Kalkar: Ausstellung endet mit Männergesangsverein Abendstern

Die Ausstellung Niedermörmter – Kirchdorf am Rhein“ endet am 4. Februar.

Nach elf Wochen endet am Sonntag, 4. Februar 2024, die Ausstellung „Niedermörmter – Kirchdorf am Rhein“. Zu sehen sind neben Bildern, Urkunden und Objekten zahlreiche Informationen aus 700 Jahren Dorfgeschichte, die in den zwei Jahren Vorbereitungszeit mit viel Akribie und Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner zusammengetragen wurden.

Bei der Finissage am 4. Februar um 15 Uhr im Städtischen Museum Kalkar wird der Männergesangsverein Abendstern Niedermörmter einige Lieder aus Niedermörmter vortragen. Dann bietet sich auch die letzte Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung im Museum und in der Schatzkammer von St. Nicolai in Kalkar, wo Kelche, Kirchenbücher und die wertvolle Antwerpener Monstranz aus Niedermörmter gezeigt werden.

Der Eintritt zum Museum und zur Schatzkammer St. Nicolai ist frei. Die Öffnungszeiten des Museums sind dienstags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. St. Nicolai ist täglich von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

