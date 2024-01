Kalkar: 65-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Kalkar Drei Personen wurden verletzt, dabei ein 65-Jähiger schwer verletzt bei einem frontalen Zusammenstoß in Kalkar. Das war passiert.

Schwer verletzt wurden drei Personen bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag, 2. Januar, gegen 15:05 Uhr auf der Gocher Straße (B 67) zwischen dem Kreisverkehr an der Römerstraße und dem Josef-Rottmann-Weg. Die Ursache ist bisher ungeklärt.

Opferschutz kümmert sich um die Angehörigen

Ein 27-jähriger Mann aus Kalkar befuhr die Gocher Straße in Richtung Kalkar und stieß mit einem entgegenkommenden Hyundai eines 65-jährigen Fahrers aus Uedem zusammen. Der befuhr die Gocher Straße in entgegengesetzte Richtung. Der Uedemer Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden beide im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den 65-Jährigen in eine Duisburger Klinik. Der polizeiliche Opferschutz benachrichtigte Angehörige der Schwerverletzten. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurden die 68-jährige Frau und der 27-Jährige zur stationären Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingeschaltet

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Kleve sowie ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Einsatzkräfte stellten beide Fahrzeuge sicher. Die Unfallstelle auf der Gocher Straße war während der Unfallaufnahme bis 19:20 Uhr gesperrt.

